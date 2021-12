Angelo Almeida se prepara para assumir vaga na Assembeia Legislativa

O suplente de deputado estadual, Angelo Almeida (PSB), já conta os dias para assumir a cadeira que até então estava sendo ocupado por Targino Machado (DEM), na Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA). “Fico muito alegre com a oportunidade”, ressaltou Angelo, que é candidato a vice-prefeito de Feira de Santana na chapa encabeçada por Beto Tourinho (PSB). A decisão já foi comunicada ao Tribunal Regional Eleitoral (TER) da Bahia, pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Angelo Almeida disse à reportagem de A TARDE que recebeu com naturalidade a decisão do TSE de anular os votos do deputado Targino Machado (DEM), tomada na última terça-feira, 13, e que o levou a assumir uma cadeira na Assembleia.

Para Almeida, a Justiça Eleitoral cumpriu o seu papel e foi bastante pedagógica. “A democracia se fortalece com essa decisão. Agradeço a Deus e espero a oportunidade de cumprir com dedicação, com seriedade, como sempre fiz na minha atividade que a política”, disse.

O deputado disse ainda que ficou muito alegre com a oportunidade e pretende aproveitá-la da melhor forma, com muito trabalho”, ressaltou.

Os votos recebidos pelo deputado estadual Targino Machado (DEM) na eleição de 2018 foram anulados, na última terça-feira, 13, pelos ministros do TSE. A decisão muda o quociente eleitoral da Assembleia Legislativa da Bahia.

Targino, que também é médico, foi eleito em 2018, é acusado de oferecer consultas médicas gratuitas, em uma clínica clandestina, por troca de votos. O Ministério Público Federa (MPF) denunciou a existência de cartazes de Targino, bem como receitas médicas prescritas por ele, com nome e foto pessoal.

Resolução derrubada

Após decisão do TSE, a regra disposta na resolução editada pelo próprio tribunal não vai ser mais aplicada. A regra decidia como a nulidade dos votos obtidos por candidato, que tem registro cassado, iria ser tratada para todos que fossem concorrer nas eleições de 2018.

De acordo com o inciso IV do artigo 219 da Resolução 23.554/2017, esses votos só são totalmente nulos, caso a decisão condenatória fosse publicada antes das eleições. Portanto, caso o candidato fosse cassado depois da eleição, a votação poderia ser aproveitada pelo partido ou pela coligação, preservando assim o quociente eleitoral.

Essa orientação tem como base o parágrafo 4º do artigo 175 do Código Eleitoral, no capítulo que trata da contagem dos votos. A norma conta que, caso a decisão de se tornar inelegível ou de cancelar registro for proferida após a eleição a que concorreu o candidato alcançado pela sentença, os votos devem ser contados para o partido pelo qual tiver sido feito o registro.

De agora em diante, esses votos de 2018 que foram obtidos por ilícito eleitoral reconhecido em condenação vão ser considerados totalmente nulos. Vai ser preciso ser feito o recálculo do quociente eleitoral, excluindo-os da contagem.

O advogado especialista em direito Eleitoral, André Carneiro, disse que a decisão ainda deve ser estudada e discutida nos tribunais. “Acredito que o próprio partido (DEM) entre com algum recurso. Tudo o que já foi feito pelo deputado na casa, deve ser mantido. Nesse caso ele só perde mesmo o mandato parlamentar”, disse.

Defesa do DEM

Ademir Ismerim, advogado do DEM na Bahia, vai pedir uma Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) no Supremo Tribunal Federal. O que se prevê no artigo 102º da Constituição Federal, deve ser usado com o objetivo de suspender a decisão.

Ismerin disse ainda que, nesse caso, caberia um mandado de segurança para poder anular o afastamento, sendo que pode ser impetrado pelo próprio Targino, tanto ao próprio Tribunal Superior Eleitoral, como a contestação desta decisão junto ao Supremo Tribunal Federal.

adblock ativo