Angelo Almeida assume vaga na ALBA com anulação dos votos de Targino

Por quatro votos a três, o plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu anular os votos do deputado estadual Targino Machado (DEM), cassado na semana passada pelo colegiado, em uma sessão de julgamento virtual realizada nesta terça-feira, 13.

Com a decisão , o suplente Angelo Almeida, do PSB, assume a vaga definitiva de Targino. Isso porque a anulação dos votos dele muda o quociente eleitoral da Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA). Targino obteve 67 mil votos em 2018.

Em investigação, o Ministério Público apurou que Targino Machado se valeu da sua condição de médico para realizar atendimentos gratuitos para a população de Feira de Santana, com o intuito de angariar votos para sua campanha, em 2018. Ele chegou a ser absolvido no Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRT-BA), mas o Ministério Público Eleitoral, por meio da Procuradoria Regional Eleitoral na Bahia (PRE-BA), recorreu contra decisão.

Após ter o seu mandato cassado pelo TSE no último dia 6, o ex-deputado se manifestou nas redes sociais contra a decisão. De acordo com o parlamentar, a decisão teria sido fruto do "uso da força política" pelos adversários e defendeu ser um “político 100% ficha limpa”.

