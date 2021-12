Ângelo Almeida assume suplência na ALBA após diploma de Luizinho Sobral ser cassado em definitivo

O ex-prefeito de Irecê, Luizinho Sobral, teve o recurso contra a cassação do diploma de 1º suplente na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) negado. A decisão foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral desta quarta-feira, 1º.

De acordo com o texto da publicação, Sobral “foi condenado em ação de investigação judicial eleitoral às penas de cassação do diploma de prefeito e de inelegibilidade por uso indevido dos meios de comunicação”.

>>Ângelo Almeida assume suplência na Alba após Luizinho Sobral ter diploma cassado

No dia 16 de março deste ano, Luizinho Sobral teve o diploma de 1º suplente na Alba cassado. O julgamento foi realizado no Plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), referente ao recurso contra expedição de diploma de Sobral a deputado estadual nas eleições 2018. Por unanimidade, Luizinho deixou a suplência. Com isso, quem se tornou o 1º suplente foi o ex-deputado estadual Ângelo Almeida.

A mudança gera uma expectativa sobre Ângelo Almeida assumir uma vaga na Alba ainda este ano, uma vez que ele é aliado do governador Rui Costa. Além disso, o desempenho de Almeida como vice-líder do governo na legislatura passada foi bem avaliado.

