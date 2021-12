Angélica diz que Huck se envolve na política como cidadão: 'Não é político, é artista'

A apresentadora Angélica, casada com o também apresentador Luciano Huck que tem uma candidatura para a presidência especulada, afirmou não se envolver com esse tipo de assunto.

Em entrevista para a Folha de S.Paulo, Angélica, que estreou seu novo programa, Simples Assim, depois de dois anos longe das telas, recusou o possível rótulo de "primeira-dama" e garantiu que quer ficar longe do cenário. “Eu tô muito muito fora dessa coisa política”, garantiu.

Angélica avaliou que o envolvimento de Huck com o meio político não é feito necessariamente com fins políticos e vê com cautela qualquer decisão que o insira no meio. “O Luciano tem se envolvido com essa questão, como cidadão principalmente, não como político. Ele não é político, ele é um artista", ponderou.

Em entrevista dada em Janeiro para o jornal Extra, a apresentadora já havia manifestado o receio de ver sua família envolvida com o cenário político.

"Enquanto cidadã vejo que está muito confuso, e eu não sei se gostaria da minha família nessa confusão, nesse momento do país muito dividido, nervoso, as pessoas não estão olhando para o lado, estão com raiva, desesperadas, e não é só no país não, é no mundo. É um momento que tenho um pouco de medo, sim", disse na ocasião.

