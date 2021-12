Análises indicam que não há votos mínimos para impeachment

Diante do andamento do processo de impeachment na Câmara de Deputados, são realizados levantamentos para apontar se o processo seria aprovado neste momento. O instituto Datafolha divulgou, nesta sexta, 8, um parecer sobre os votos dos parlamentares. O mesmo tem feito o jornal Estadão diariamente. Apesar de divergir em números, as duas pesquisas apontam que o impedimento da presidente seria barrado no momento.

De acordo com o Datafolha, 60% dos deputados são favoráveis ao impedimento, o que representa 308 votos para aprovar o impeachment. Ou seja, são 34 a menos do que os 342 necessários para que a ação siga para o Senado.

O instituto ainda apontou que 108 deputados são contra o impeachment. Para continuar no cargo, Dilma precisa de 172 parlamentares. Portanto, os 18% que ainda estão indecisos ou não declararam a posição serão cruciais na votação.

O mesmo cenário é apresentado pelo Estadão. De acordo com o jornal, 277 parlamentares são favoráveis ao impeachment, 114 são contra, mas 62 estão indecisos e 60 não responderam. Portanto, segundo os dois levantamentos, o processo ainda está indefinido.

