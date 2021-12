Amoedo diz ter votado em Bolsonaro por falta de opção

O empresário João Amoêdo fez críticas à postura e à gestão do presidente Jair Bolsonaro. Ex-presidente do partido Novo afirma que votou no atual presidente, nas eleições de 2018, por não ter outra opção. No segundo turno, Bolsonaro disputou o pleito contra Fernando Haddad (PT).

“Votei contra o PT. Não me arrependi porque não tinha opção. Achava pior votar nulo ou no PT. Não me surpreende a falta de capacidade administrativa dele, dado o histórico de 28 anos no Congresso”, afirmou Amoedo em entrevista ao Estadão.

Amoedo disputou a Presidência nas eleições de 2018 e obteve 2.679.744 votos. Ainda em entrevista, o empresário criticou o chefe do Executivo ao dizer que Bolsonaro tem que ter cuidado com o que fala e posta nas redes sociais.

“Esse posicionamento do presidente está muito em linha com outras coisas que eles têm feito que têm dificultado a aprovação das reformas. Bolsonaro fala mais da carteira da UNE do que da reforma administrativa, trata a imprensa sem profissionalismo, cria polêmicas, traz o entorno dos filhos para participar de decisões importantes. Tudo isso mostra um certo desprezo pela instituição do cargo. No fundo, ele está mantendo o grupo que o apoiará para estar no segundo turno em 2022. Eu, no lugar dele, mudaria esse roteiro. Trocaria o ministro da Educação”, sugere Amoêdo, que diz não estar pensando sobre concorrer novamente ao cargo máximo da República na próxima eleição.

O empresário ainda fez uma análise da econômia no governo de Bolsonaro. “O que falta é velocidade na apresentação das propostas na área econômica. Nada foi apresentado na reforma tributária. O ministro Paulo Guedes fala que tem 15 semanas, mas já queimaram muitas”, alfinetou.

