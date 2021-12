Amigo de Bolsonaro ganha extra de R$ 20 mil mensais em subsidiária do Banco do Brasil

Amigo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), o almirante da Marinha Flávio Augusto Viana Rocha, além de ser secretário especial da Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE) da Presidência, ​recebe R$ 20 mil a mais mensalmente por ter sido indicado para representar o governo em uma empresa ligada ao Banco do Brasil.

A revelação foi feita pelo jornal Folha de S. Paulo. Rocha ​é o mais cotado para assumir a Secretaria-Geral da Presidência, hoje ocupada por Jorge Oliveira, nome de Bolsonaro para uma cadeira no Tribunal de Contas da União (TCU).

O almirante foi indicado pelo Banco do Brasil para uma vaga de membro titular do Conselho de Administração da Brasilseg, empresa do ramo de seguros fruto de uma parceria entre a instituição brasileira e o grupo espanhol Mapfre.

Pela participação no colegiado, ele tem direito a uma remuneração mensal bruta de R$ 20 mil. Em resposta a perguntas enviadas pela Folha, o almirante afirmou, por meio de sua assessoria, que sua indicação "foi feita pelo Banco do Brasil que, como sócio da empresa, tem direito a indicar representantes ao referido conselho".

