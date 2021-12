Alíquota maior de CPMF só vai atrapalhar, diz Cunha

O presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), afirmou nesta terça-feira, 15, que acha muito difícil que seja aprovado o novo pacote de medidas econômicas enviado ao Congresso pelo governo, com destaque para o retorno da Contribuição Provisória Sobre Movimentação Financeira. "CPMF é muito difícil, porque (o governo) não tem voto", disse.

Para ele, a sugestão feita pelo governo para que governadores estaduais pressionem por uma alíquota da CPMF de 0,38%, e não 0,20%, vai dificultar ainda mais a tramitação. "Aumentar a alíquota só vai atrapalhar. Se já é difícil com 0,20%, será muito mais difícil com 0,38%", afirmou.

Cunha comentou ainda o posicionamento em defesa do mandato da presidente Dilma Rousseff apresentado na manhã desta terça pelo vice-presidente do PMDB, Valdir Raupp (RO), e o líder do PMDB na Câmara, Leonardo Picciani (RJ). "Apoio à presidente é uma coisa. Apoio para a votação da CPMF é outra coisa", disse.

