Alice Portugal quer audiência sobre concurso com secretário

A deputada Alice Portugal (PC do B) solicitou uma audiência com o secretário da Administração do Estado da Bahia, Manoel Vitório da Silva Filho, por conta das exigências consideradas abusivas feitas pelo Edital do Concurso da Polícia Civil da Bahia, quanto aos exames pré-admissionais. Na Tribuna da Câmara de Deputados, nesta quinta-feira, 14, a comunista se disse indignada com as determinaçoes no edital.

O Edital do Concurso Público da Polícia Civil do Estado da Bahia dispensa exame ginecológico completo para as mulheres com hímen integro, mas elas devem comprovar a virgindade por meio de atestado médico assinado, com carimbo e CRM do profissional de saúde. A única mulher na bancada baiana da Câmara Federal quer a retirada imediata do item do edital.

"No momento em que a Presidenta Dilma lança o programa Mulher - Viver Sem Violência, retorno para Salvador para pedir explicações ao secretário da administração da Bahia sobre o edital do concurso da Polícia Civil que exige atestado de virgindade (sic) em troca da dispensa da avaliação ginecológica detalhada", declara em nota a deputada baiana.

Alice não se coloca contra a exigência de exames pré-admissionais em concursos, mas acredita que neste caso específico houve um excesso que "invade a dignidade da pessoa humana, a dignidade das mulheres", afirma. Ela convoca um pronunciamento da Bancada Feminina e a intervenção da Procuradoria da Mulher da Câmara dos Deputados sobre o assunto.

A manifestação da comunista acontece um dia após a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) emitir uma nota de repúdio contra os itens do Edital do Concurso Público, que faz as exigências dos exames para as candidatas.

