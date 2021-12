Aliados e adversário defendem Dilma Rousseff

A solenidade de assinatura de convênios - realizado no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salavdor -, nesta segunda-feira, 6, entre os governos federal, estadual e dez prefeituras para a execução de obras de saneamento e mobilidade urbana foi o palco para que aliados e até um adversário político de Dilma Rousseff defender a presidência da República do ataques que vem sofrendo dentro da crise que vem enfrentando.

O mais enfático foi o governador Rui Costa (PT) que qualificou de "tentativa de golpe" os discursos de integrantes da cúpula do PSDB na convenção nacional realizada domingo onde disseram que Dilma não vai completar o mandato de quatro anos.

"Quero aproveitar e homenagear a presidente Dilma que foi eleita democraticamente e está governando democraticamente o Brasil", disse, sendo muito aplaudido pelos prefeitos, deputados, vereadores e lideranças políticas presentes no evento, realizado no auditório da Secretaria de Infraestrutura do Estado da Bahia (Seinfra).

Moderação

Presente ao evento o senador Otto Alencar (PSD) falou que nas crises o entendimento ocorreu pela ação dos moderados e não pelos radicais.

Ele lembrou que o próprio prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM) integrante dos Democratas, um partido que faz oposição ao Governo Federal, ajudou a aprovar o ajuste econômico no Congresso Nacional, orientando os parlamentares do seu grupo político na Câmara dos Deputados a votarem com o governo.

Entende dificuldades

Neto confirmou seu apoio a Dilma nesse momento de penúria econômica e alegando saber das dificuldades que vive o Palácio do Planalto, citou o caso da prefeitura de Salvador que deixou de arrecadar cerca de R$ 150 milhões de janeiro até agora.

"Não sou aquele que aposta no quanto pior melhor", teorizou o prefeito. Antes da solenidade perguntado o que achou dos ataques feitos à presidente Dilma na convenção do PSDB partido de sua base política, preferiu não comentar.

No seu discurso, o ministro das Cidades Gilberto Kassab (PSD) admitiu que o país vive um momento difícil de transição e "medidas difíceis" estão sendo aprovadas no Congresso Nacional, "mas o governo tem se esforçado de manter as parcerias com estados e prefeituras" para que, segundo ele, o Brasil não pare.

Ao final do evento desconversou ao ser indagado se existe um "clima de impeachment" em Brasília. "Acho que não".

