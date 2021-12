Aliados do governador vão à disputa pela UPB

Não houve consenso e a presidência da União dos Municípios da Bahia (UPB) para o biênio 2015-2016 será disputada, na próxima quarta-feira, 7, por duas chapas encabeçadas por prefeitos da base aliada do governador Rui Costa (PT): a "Unidos pelo Municipalismo", tendo à frente a atual presidente da entidade, a prefeita de Cardeal da Silva, María Quitéria (PSB); e a "União, Força e Fé", liderada pelo prefeito de Santo Amaro, Ricardo Machado (PT).

As duas chapas foram formalizadas, nesta quarta, no último dia de inscrição e atraiu à sede da UPB, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador, um número expressivos de prefeitos.



Os outdoors espalhados pelos dois candidatos em cidades do interior e na Capital dão a dimensão da importância política da UPB, que reúne mais de 390 prefeitos baianos, sobretudo considerando a conjuntura econômica do País, com previsão de aperto financeiro nos municípios.



A prefeita Maria Quitéria entra na disputa tendo a seu favor o fato de ter sido, neste primeiro mandato na UPB, uma das grandes articuladoras, em âmbito nacional, do aumento de 1% no repasse do Fundo de Participação dos Municípios (UPB).



A sua chapa tem a seguinte formação : vice-presidente institucional, prefeito de Rui Barbosa, José Bonifácio (PT); vice-presidente administrativo, prefeito de Barra do Choçaa, Oberdan Rocha (PP); primeiro secretário, prefeito de Mutuípe, Luis Carlos Cardoso (PT); segundo secretário, prefeito de Coribe, Manoel Rocha (PR); primeiro tesoureiro, prefeito de Teixeira de Freitas, João Bosco Bittencourt (PT); e segundo tesoureiro, prefeito de Juazeiro, Isaac de Carvalho (PCdoB).



Já o prefeito de Santo Amaro da Purificação, Ricardo Carvalho, apresenta-se como o "novo" na campanha e com um discurso de "renovação" e "transparência" no modo de governar a entidade.



Formam a sua chapa: vice-presidente administrativo, prefeito de Lauro de Freitas, Márcio Paiva (PP); vice-presidente institucional, prefeito de Abaíra, João Hipólito Filho (PSB); primeiro secretário, prefeito de Conceição de Almeida, Armando Neves (PT); segundo secretário, prefeita de Araças, Maria das Graças Leal (PT); primeiro tesoureiro, prefeito de São Félix, Eduardo Macedo (PSB); e segundo tesoureiro, prefeito de Entre Rios, Fernando Almeida (PSD).

