Aliados de Dilma participam de ato contra Temer na AL-BA

Após receber o título de cidadã baiana, nesta quinta-feira, 16, a presidente afastada Dilma Rousseff (PT) participou de uma manifestação contra o governo interino de Michel Temer (PMDB), realizada no estacionamento da Assembleia Legislativa (AL-BA).

O ato, que teve participação de público menor em relação aos protestos anteriores em Salvador contra Temer, contou com a presença de integrantes de movimentos sociais e centrais sindicais, além de membros de partidos políticos, dentre outras pessoas.

Com faixas, cartazes e bandeiras, voltaram a caracterizar o processo de impeachment da presidente afastada como golpe e entoaram gritos de apoio a ela, como "Dilma guerreira da pátria brasileira", e pediam a saída de Temer e o retorno dela à presidência.

Ao subir no palco da manifestação, Dilma repetiu grande parte do discurso proferido ao receber o título e disse que o machismo foi também uma das razões do seu impedimento.

"Para eles, mulher ou é nervosa ou é dura. Eles acham que mulher tem sempre que ser coitadinha. Nós não somos! Eles também precisam de nós", disse ela, sendo aplaudida pelo público.

Injustiça

O governador Rui Costa, que também discursou, afirmou que 80% dos baianos são contra "o golpe". "O povo está indignado com a injustiça que fizeram contra uma mulher que é mãe, avó e honesta", disse.

adblock ativo