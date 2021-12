Aliados avaliam que Bolsonaro não pode ficar refém de ala ideológica

Aliados do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) avaliam que o chefe do Executivo não pode deixar a ala ideológica influenciar nas nomeações de cargos no governo federal. A afirmação se deu após Bolsonaro recuar com nome do secretário de Educação do Paraná, Renato Feder, para o Ministério da Educação.

O nome de Feder foi criticado por apoiadores da ala ideológica do presidente. Parlamentares fizeram campanha se posicionando contra a nomeação do auxiliar do governo Paranaense. Em resultado disso, o secretário da Educação do Paraná escreveu um texto em suas redes sociais e afirmou que recebeu o convite de Bolsonaro, porém, rechaçou.

"Agradeço ao presidente Jair Bolsonaro, por quem tenho grande apreço, mas declino do convite recebido. Sigo com o projeto no Paraná, desejo sorte ao presidente e uma boa gestão no Ministério da Educação", escreveu Feder.

A partir disso, de acordo com o G1, os aliados do governo federal avaliaram que Bolsonaro não pode ficar "refém" disso, não só evitar que o grupo tenha influência com as nomeações, mas também deixar de nomear somente pessoas que integram a ala ideológica.

