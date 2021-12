Aliados ameaçam deixar Neto se houver "escorcha" do IPTU

Oito meses após deixar a prefeitura de Salvador, João Henrique Carneiro voltou a ter uma atividade pública, ao estrear o programa "Papo Livre com João" na rádio 100 FM.

Junto com outros três radialistas, o ex-prefeito se propõe a entrevistar políticos, discutir os problemas da cidade, fornecer informações sobre o trânsito e ler notícias da Bahia, do Brasil e do mundo, um formato parecido com programas de outras emissoras.

IPTU



João aproveitou a presença dos vereadores Geraldo Júnior, Toinho Carolino (ambos do PTN) e José Trindade (do PSL, futuro partido de João) para introduzir o polêmico assunto do aumento do IPTU que será apreciado na Câmara Municipal.



Os três, que fazem parte da bancada de apoio ao prefeito ACM Neto (DEM), disseram que não permitirão "escorcha", podendo se insurgir contra o atual ocupante do Palácio Thomé de Souza.

Depois, chegaram ao estúdio o deputado federal Marcos Medrado (PDT) e o estadual Deraldo Damasceno (PSL). O tema recorrente foram os problemas do subúrbio ferroviário, onde os dois deputados e o ex-prefeito têm base política.



As entrevistas eram interrompidas por telefonemas de políticos, como a da presidente da União das Prefeituras da Bahia, Maria Quitéria Mendes, que parabenizaram o novo radialista.



Quase no final do programa, João foi questionado sobre a última pesquisa do Ibope sobre a sucessão estadual, na qual seu nome não foi incluído entre os concorrentes. Foi o único momento em que o ex-prefeito arriscou uma opinião.



Disse existir duas forças a serem consideradas numa disputa, a força política e a popular. A política é a que reúne os apoios e a organização partidária. A popular é a que tem o reconhecimento das pessoas. Parou aí, não quis dizer em que opção se encaixa o seu caso.



No seu primeiro dia como radialista, João levou um time de vereadores e deputados amigos e, ao longo dos 60 minutos, entre as 18 e as 19 horas, foi uma "rasgação de seda" só. Muitos elogios mútuos, votos de sucesso e parabéns pela nova empreitada. O ex-prefeito mostrou-se um locutor de voz firme, sem gaguejar e falando pausadamente.

