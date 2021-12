Alfredo Nascimento renuncia à presidência do PR

Demitido pela presidente Dilma Rousseff em 2011 do Ministério dos Transportes sob suspeita de corrupção, o presidente do PR e deputado federal, Alfredo Nascimento (PR-AM), teve seu momento de se vingar da petista. Durante a votação em plenário, ele anunciou a renúncia ao comando da legenda - que havia decidido liberar a bancada em relação ao pedido - e se manifestou contra Dilma.

"Em respeito ao meu partido, aos meus colegas parlamentares, quero comunicar esta Casa que renuncio ao mandato de presidente do Partido da República por dar o meu voto de forma diferente", disse Alfredo.

Ao declarar o "voto sim", o deputado do PR disse que seu voto pertence ao "povo de Amazonas" e destacou que ele tem mais de 30 anos de vida pública.

No Placar do Impeachment do Grupo Estado, Alfredo Nascimento era um dos deputados que não quiseram responder à pesquisa.

