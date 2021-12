Alexandre de Moraes quebra sigilos de dez deputados e um senador bolsonaristas

A pedido da Procuradoria-Geral da República, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, determinou a quebra do sigilo bancário de dez deputados e um senador, todos bolsonaristas. Moraes é o relator na Corte do inquérito que investiga a organização de atos antidemocráticos que pediam o fechamento do STF e do Congresso Nacional.

A decisão do ministro, segundo reportagem do jornal Estado de S. Paulo, determinou a quebra dos sigilos bancários dos seguintes deputados: Bia Kicis (PSL-DF), Carla Zambelli (PSL-SP), Cabo Junio Amaral (PSL-MG), Otoni de Paula (PSC-RJ), Daniel Silveira (PSL-RJ), Carolina de Toni (PSL-SC), Alê Silva (PSL-MG), General Girão (PSL-RN), Guiga Peixoto (PSL-SP) e Aline Sleutjes (PSL-PR). Também foi alvo de quebra o senador Arolde de Oliveira (PSD-RJ).

Esse grupo, que também é investigado no inquérito das fake news relatado pelo mesmo Moraes, teria atuado na organização dos atos que provocaram aglomerações em Brasília, nos últimos meses. A quebra é necessária para saber se eles atuaram no financiamento das manifestações.

A decisão de Moraes foi tomada em conjunto com a autorização da Operação Lume, que cumpriu nesta terça mandados de busca e apreensão contra 21 alvos ligados aos atos antidemocráticos. Também hoje, segundo a colunista Bela Megale, do jornal O Globo, a Polícia Federal prendeu outros três investigados em inquérito sobre atos antidemocráticos, que não foram encontrados na operação de ontem.

A operação de busca e apreensão e a quebra de sigilos foram solicitadas pela Procuradoria-Geral da República (PGR). Um dos braços da investigação busca rastrear os financiadores dos atos antidemocráticos.

Alguns empresários também foram alvos de busca e apreensão hoje, como Otávio Fakhoury e o advogado Luís Felipe Belmonte, responsável pela organização e financiamento do novo partido de Bolsonaro, o Aliança pelo Brasil.

Com as quebras de sigilo bancário, a investigação busca mais pessoas que estejam apoiando financeiramente as manifestações, que pedem fechamento do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal e intervenção militar.

