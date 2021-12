Aleluia pede e Heraldo Rocha entrega o cargo do Dnocs na BA

Há quase um ano à frente da coordenação estadual do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs), o ex-deputado e presidente do DEM em Salvador, Heraldo Rocha, confirmou nesta segunda-feira, 23, que está deixando o cargo. Ele atende a pedido do deputado federal e presidente estadual do partido, José Carlos Aleluia, que o indicou para o órgão federal.

"Fui comunicado hoje (segunda, 23) pelo deputado Aleluia que seria substituído. O cargo é político, é dele", informou Rocha. "Talvez não tenha desempenhado o papel que o deputado queria".

Ao A TARDE, Aleluia disse que a decisão de afastar Rocha do Dnocs visou sanar "atritos" que vinha ocorrendo com a bancada estadual. "Heraldo vinha estabelecendo relações nos municípios sem levar em conta a existência de deputados aliados da nossa coligação. Procurava prefeitos que era ligado a determinado deputado, mas não o deputado", explicou Aleluia, que disse não saber ainda quem será nomeado.

Nos bastidores o comentário é que a troca no Dnocs favoreceria o filho do deputado, o vereador Alexandre Aleluia (DEM), que em 2018 deverá disputar a Assembleia Legislativa da Bahia.

