Aleluia estuda como pedir ao Detran valor pago em vistoria

O deputado federal José Carlos Aleluia, presidente estadual do Democratas, estuda como pode cobrar do governo o ressarcimento do que foi pago para realizar vistoria veicular anual. A informação foi divulgada pela assessoria do parlamentar nesta segunda-feira, 5, após o governador Rui Costa determinar a suspensão da obrigatoriedade do serviço.

Em nota, Aleluia questiona: "Governador Rui Costa, o povo da Bahia quer saber agora como o senhor vai devolver o dinheiro de quem foi assaltado pelo Detran-BA com as vistorias veiculares ilegais?". A assessoria jurídica de Aleluia analisa como a população poderia cobrar o ressarcimento.

O governador Rui Costa decidiu suspender a obrigatoriedade da vistoria para licenciar veículos com mais de cinco anos depois que o Ministério Público informou que iria analisar a legalidade da determinação. Isso porque a vistoria foi uma exigência do Detran, mas não é prevista pelo Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), que prevê a realização do serviço nos casos de transferência de propriedade do veículo ou de domicílio intermunicipal ou interestadual.

