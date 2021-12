Alden diz que motociata em Salvador no 2 de Julho será realizada com ou sem Bolsonaro

O deputado estadual Capitão Alden (PSL) afirmou nesta segunda-feira, 28, que a motociata em apoio ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido), programada para o próximo dia 2 de Julho – Dia da Independência do Brasil na Bahia – será realizada com a presença ou não do mandatário brasileiro.

Em entrevista hoje, ao lado do filho do presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), Alden informou que a agenda prevista para Bolsonaro desembarcar na Bahia seria um dia antes.

“Soube, através do ministro João Roma, que o presidente poderia estar em uma agenda aqui no dia 1º de julho, no Sul da Bahia. De repente, ver com o homem se ele não consegue estender essa agenda para fazer parte dessa moto-carreata em Salvador”, disse em entrevista a rádioweb Brado.

De acordo com o parlamentar, que responde a um processo disciplinar na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) por quebra de decoro parlamentar, seis mil pessoas já confirmaram participação no evento na capital baiana.

“Está muito bem organizada e mobilizada. São grupos de jipeiros, veículos antigos, motociclistas, mototaxistas, uma grande rede de apoiadores que se fará presente nesse movimento, independente de o presidente estar presente fisicamente, até para a gente dar essa força a ele e mostrar que a Bahia tem sim direita, tem sim conservadores”, disse.

Em resposta a Alden, Eduardo Bolsonaro informou que não teria como garantir a presença do pai no evento de apoio a ele.

“A agenda do presidente é muito complicada. Por vezes ele decide na semana, ou até com alguns pouquíssimos dias. Posso levar até o conhecimento dele sobre a motociata, mas não posso garantir a presença dele”, disse o filho de Bolsonaro.

O governador Rui Costa (PT) já informou que adotará todas as medidas necessárias para evitar aglomerações. “A Bahia tem decreto e restrição de aglomeração (...) Posso dizer que aqui tem governo e não terá imagens que vi em outros estados, de motos sem placa e coberta. Aqui a lei será respeitada”, disse o líder baiano durante transmissão ao vivo do Papo Correria, no início da semana passada.

Na agenda oficial da Presidência da República, nenhuma atividade ainda registrada, nem para a próxima quinta-feira, dia 1º de julho, e nem para a próxima sexta, dia 2 de julho.

