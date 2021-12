Alckmin diz que petista foi 'desrespeitosa' com SP

O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), afirmou nesta sexta-feira, 24, que a presidente Dilma Rousseff (PT) foi "injusta e desrespeitosa" com o Estado ao usar a crise no abastecimento de água para criticar a falta de planejamento em gestões do PSDB. "Ela fez uma crítica oportunista", comentou o governador, no intervalo do debate da TV Globo entre os candidatos à Presidência nesta sexta-feira. "Vivemos a maior seca dos últimos 84 anos e estamos enfrentando a situação com obras e planejamento. Querer tirar proveito político disso agora é uma falta de respeito com São Paulo", insistiu.

Questionado sobre o teor de uma conversa da presidente da Sabesp, Dilma Pena, com o Conselho de Administração da empresa, na qual ela diz que "é um erro" não alertar a população sobre a gravidade do problema da falta de água, Alckmin minimizou. "Aquilo era uma conversa interna, de diretores. Isso é bobagem", respondeu. A reportagem obteve o áudio da conversa de Dilma Pena, divulgado nesta sexta-feira no portal do Estadão. A reunião em que ela fala que a Sabesp não está mais na mídia por ordens "superiores" ocorreu em agosto, a dois meses da eleição.

