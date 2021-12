ALBA retoma trabalho presencial de forma gradual

A Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA) retomou nesta segunda-feira, 5, parte dos trabalhos presenciais, suspensos por conta do aumento de casos e óbitos de Covid-19 na Bahia.

De acordo com a decisão do presidente da Casa, o deputado Adolfo Menezes (PSD), o expediente presencial está liberado nos gabinetes dos 63 parlamentares porém o plenário e as reuniões de comissões técnicas continuarão sendo feitas de forma remota. Funcionários com idade acima de 60 anos ou que apresentem comorbidades permanecerão em home office.

De acordo com Menezes, a queda nas taxas de ocupação dos UTIs e leitos clínicos, após mais de um mês de medidas restritivas no estado, possibilitou a flexibilização dos serviços não essenciais e a ALBA fará parte desse processo.

“Guardadas as óbvias diferenças é um processo semelhante que começará na ALBA esta semana, sem exagero, aglomeração ou excessos, mesmo porque a pandemia persiste e o coronavírus tem mudado e ficado mais resistente e agressivo.” disse.

“Em todo esse tempo de pandemia, as atividades essenciais na Assembleia Legislativa da Bahia não sofreram solução de continuidade: todos os projetos de lei foram apreciados e votados em sessões. A situação é muito grave, o pico da contaminação não passou ainda, por isso a reabertura será gradual, realizada de forma muito segura”, informou.

