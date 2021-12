AL vota reajuste de magistrados e MP nesta terça

Os projetos de lei que vão definir reajuste dos juízes e dos desembargadores e dos promotores e procuradores do Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) serão apreciados nesta terça-feira, 18, pela Assembleia Legislativa (AL). A expectativa é que o reajuste de ambas as categorias seja aprovado sem sobressaltos, num acordo entre a bancada governista e da oposição. "Conversamos com representantes das classes e eles mostraram que têm condições de conceder o aumento respeitando os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal", explica o líder do governo na Assembleia, José Neto (PT).

Ambos os poderes têm orçamento próprio e salários constitucionalmente atrelados ao teto do Supremo Tribunal Federal (STF). A concessão do reajuste, contudo, depende de aval do Legislativo. Vice-líder da oposição na Assembleia Legislativa, o deputado Carlos Gaban (DEM) acusa a bancada governista de "segurar" a votação do reajuste dos magistrados, promotores e procuradores.

"O governo segurou este aumento para se proteger da pressão dos servidores, que ainda esperam a definição do reajuste linear. Foi uma interferência indevida nos outros poderes", afirma o deputado oposicionista.

Nesta segunda-feira, 15, representantes da Associação dos Magistrados da Bahia (Amab) reuniram-se com parlamentares governistas e da oposição e costuraram a votação do projeto.

Protestos - Com a votação do reajuste de magistrados, promotores e procuradores, aumenta a expectativa por uma definição do percentual de reajuste linear do servidores públicos estaduais.

Pressionando por uma definição desde o início do ano, os servidores dão início hoje a uma série de protestos defendendo um aumento linear acima da inflação.

A mobilização será capitaneada pela Federação dos Trabalhadores Públicos do Estado da Bahia (Fetrab) e pela Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB). Estão previstos protestos e panfletagem na Assembleia Legislativa e em secretarias e órgãos públicos estaduais a partir das 14h.

"As principais categorias já estão mobilizadas e vão lutar por um reajuste acima da inflação", afirma Marinalva Nunes, diretora da Fetrab.

Na próxima sexta-feira, 19, haverá uma assembleia geral dos servidores que vai deliberar quais serão os próximos passos da mobilização. A possibilidade de greve não está descartada.

Cenários - Nesta segunda, 15, o governador Jaques Wagner reuniu-se com cerca de 15 prefeitos e parlamentares aliados e o reajuste dos servidores foi um dos temas tratados.

A avaliação do governo é que o momento econômico nebuloso e as recentes perdas de receita com o Fundo de Participação dos Estados (FPE) demandam uma maior cautela na definição do valor do reajuste.

De acordo com o secretário estadual de Relações Institucionais, Cezar Lisboa, o governador está avaliando os cenários interno e externo antes de apresentar uma proposta de reajuste linear. A principal preocupação é fazer com que o governo não atinja o limite prudencial nos gastos com pessoal.



O Instituto dos Auditores Fiscais (IAF) afirma que não há motivos para tanta cautela, já que o governo estadual ampliou a sua arrecadação e a sua receita corrente líquida no ano passado.

Para o deputado Gaban, está faltando vontade política do governo: "Falta de dinheiro é que não é", ironiza.

adblock ativo