AL-BA: Nilo sai na frente com apoio de 14 oposicionistas

Os deputados que formarão as bancadas do DEM, PSDB e PMDB na próxima legislatura divulgaram nota no início da noite desta quinta-feira, 27, na qual anunciam apoio à reeleição do deputado Marcelo Nilo (PDT), que deve ir para o quinto mandato consecutivo como presidente da Assembleia Legislativa.

Com o anúncio de apoio dos 14 parlamentares, o pedetista teria, segundo suas contas, apoio de 52 dos 63 parlamentares da Casa. “Faltam os votos dos dez deputados do PT e o voto de Isidório, que também é candidato”, apontou Marcelo Nilo.

Na nota, os deputados oposicionistas apontaram os motivos para votar no atual presidente do Legislativo: abertura da TV Assembleia, divisão das atribuições executivas na mesa diretora da Casa e apreciação de projetos apresentados por parlamentares, dentre outras razões

Um dos deputados da oposição, entretanto, afirmou que, desde o início, a tendência era apoiar a candidatura de Nilo, uma vez que não votariam no candidato petista Rosemberg Pinto. “Esperamos para divulgar o voto para ver mesmo a briga entre os deputados da base governista”, disse o deputado oposicionista.

Nilo, disse que se sente “muito feliz” com o apoio anunciado pelos deputados de oposição, a despeito de sua lealdade ao governador Jaques Wagner (PT).

“Esse é um momento fundamental em minha carreira política”, avaliou deputado pedetista.

A despeito das críticas pelo quinto mandato, Nilo diz que quer “concretizar um processo de democratização, independência e harmonia com os outros poderes”.

Candidato petista

O deputado Rosemberg Pinto (PT), apesar dos 52 apoios que Nilo diz ter à sua candidatura, ressalta que ainda faltam mais de 60 dias para as eleições. “A política é muito dinâmica. Se o governador Rui Costa fosse observar pesquisas, listas, não seria eleito governador”, comparou o deputado petista.

Sobre a manifestação do apoio dos oposicionistas a Nilo, Rosemberg contemporizou: “Depois é que começa o jogo. Agora é somente um treino. Mas respeito qualquer colocação pública dos deputados. Mas a eleição é somente em 2 de fevereiro”.

O petista disse que, entretanto, os deputados devem observar qual é a opinião pública. Os três candidatos participaram ontem à noite de um debate promovido pela Rádio Itapuã FM – todas as manifestações de jornalistas e de ouvintes foram contrárias a reeleições consecutivas.

Disputa precoce

O líder do governo, deputado Zé Neto (PT), voltou a dizer que a disputa entre Nilo e Rosemberg é prematura e que isto apenas atrapalha o andamento dos trabalhos na Casa. “Esta discussão foi precipitada. Estou fora desta discussão neste momento”, declarou Zé Neto.

Rosemberg, porém, diz que a antecipação foi “pensada” por Nilo, que desejaria barganhar cargos na composição de governo de Rui Costa, apresentando os apoios que tem para ser reconduzido à presidência. “Mas o governador não vai comer este ‘H’, como se costuma dizer popularmente”, afirmou.

A TARDE tentou ouvir Nilo a respeito desta insinuação do petista, mas sem sucesso.

