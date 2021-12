AL-BA economiza R$ 70 mi, mas precisa de ajuda do Executivo para fechar 2019

O orçamento de R$ 623 milhões da Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA) para 2019 chegou ao fim no mês de novembro. Para fechar dezembro, a Casa dependerá de suplementação orçamentária a ser liberada pelo governador Rui Costa (PT). O balanço foi apresentado pelo chefe do Legislativo, deputado Nelson Leal (PP), durante almoço com profissionais da imprensa realizado nesta terça-feira, 10, no Salão Nobre da Casa.

O montante que o Parlamento precisará para encerrar o ano de 2019 será conhecido até esta sexta, 13. “Já consumimos o valor disponibilizado, vamos precisar da suplementação. Nosso orçamento terminou em novembro”, explicou Leal, que disse ter economizado cerca de R$ 70 milhões em medidas adotadas ao longo dos 11 meses à frente da Casa. “Procuramos diminuir alguns serviços. Enxugamos contratos. Demitimos muita gente. Reduzimos publicidade, diminuímos frota de carro. Onde tinha possibilidade de cortar, a gente fez. E conseguimos manter os serviços para os deputados e para a população. A grosso modo, todos entenderam que era necessário”, afirmou.

Leal diz que a folha de pagamento é o que mais consome o orçamento, cerca de 87%. A implementação do Plano de Cargos e Salários do servidor da AL-BA na gestão do então presidente Angelo Coronel (PSD) foi um dos fatores que contribuíram para o quadro atual enfrentado pelo presidente progressista. No entanto, ele não atribui o cenário ao antecessor. “Não temos que ficar criticando. Não achei irregularidade na Casa quando entrei. O problema é o deficit mesmo”, minimizou. Para 2020, a expectativa é que o orçamento seja de aproximadamente R$ 700 milhões.

Reeleição

Nos últimos dias, passou a circular a informação de que uma proposta pode ser elaborada para derrubar a resolução que não permite a reeleição no Parlamento baiano. A nova medida permitiria a Leal concorrer à reeleição. O presidente, no entanto, evitou adentrar ao assunto. “Em uma casa política, é natural falar de política. Várias suposições são colocadas aqui. O que mais me preocupo é estar administrando, fazendo o que meus pares me delegaram. Essa situação não está em pauta. É uma situação mais dos deputados, nunca estimulei ninguém”, apontou, frisando que não fará nada sem a concordância de todos os colegas do Legislativo.

Balanço dos trabalhos em 2019

O chefe do Legislativo considerou que o Parlamento teve um dinamismo marcado pelo trabalho das comissões permanentes da AL-BA. “Resgatamos a cultura de comissão ser o coração da Casa. É lá é onde se debate, onde se aprofunda. A comissão tem sido utilizada não somente para votar projetos, mas também para realizar debates como reforma Previdência, barragens, marco regulatório da água, segurança, educação, transporte complementar, passagens aéreas, pauta municipalista, mulheres, indígenas, defesa da minoria em geral”, elencou.

Até esta terça, informou o presidente da Casa, foram votadas 2.294 proposições. O número deve aumentar até o encerramento das atividades de 2019. “A gente começou a quebrar o preconceito de não se votar projeto de parlamentares. Passamos a votar estas propostas com frequência. Foi um ano produtivo. Tivemos a oportunidade de ter produção alta e tivemos aproximação com a sociedade. Esse foi o link que sempre procuramos. É importante que a sociedade entenda a relevância do Legislativo”, enfatizou.

