AL-BA deve votar projeto que amplia validade do Reda na próxima semana

O projeto de lei enviado pelo Executivo à Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA), que prevê a ampliação da validade dos contratos via regime especial de direito administrativo (Reda), deve ser votado na próxima semana.

Em entrevista ao Portal A TARDE, o primeiro vice-presidente da AL-BA, Alex Lima (PSB), afirmou que o pedido de urgência de tramitação deve ser votado na sessão ordinária desta terça-feira, 3.

"É um projeto que vem para evitar suspensão da prestação do serviço. Temos alguns contratos Reda no Estado com validade de quatro anos, o projeto quer estender para, no máximo, seis anos", explicou o parlamentar governista.

Segundo Lima, a medida vai dar uma "mobilidade melhor para o governo contratar".

O deputado participa, nesta terça, do Bahia Energy Meeting, evento que reunirá empresários do ramo da energia sustentável no Senai Cimatec, em Salvador.

