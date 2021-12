AL-BA aprova auxílio-moradia para juízes

A Assembleia Legislativa da Bahia aprovou nesta terça-feira, 28, um auxílio-moradia de R$ 4.377 mensais aos juízes baianos, apesar de o benefício já ser pago desde o ano passado.

Também foram aprovados três requerimentos de urgência: dois relativos aos projetos de reajuste dos servidores estaduais (ler abaixo) e um referente à autorização para uso de recursos do Fundo Financeiro da Previdência Social dos Servidores Públicos do Estado da Bahia (Funprev).

Houve também a aprovação de um projeto que atualiza o limite territorial de cinco municípios baianos: Ribeira do Pombal, Quijingue, Euclides da Cunha, Banzaê e Cícero Dantas.

A sessão foi marcada ainda pela presença de aprovados no concurso de 2014 da Assembleia. Ele foram à galeria do plenário da Assembleia cobrar da Mesa Diretora e do presidente da Casa, Marcelo Nilo (PDT) que sejam convocados.

Auxílio

A regulamentação do auxílio-moradia dos juízes baianos foi aprovada por unanimidade, apesar das dificuldades financeiras pelas quais passa o Estado. O Tribunal de Justiça, por sua vez, lembrou que o auxílio-moradia é pago aos juízes de todo o país desde outubro de 2014. Segundo a nota, o presidente do tribunal, desembargador Eserval Rocha, apenas cumpre uma decisão judicial ao pagar o benefício aos magistrados.

Antes da decisão do Supremo, o TJ já havia encaminhado à Assembleia o anteprojeto de lei, por causa da regulamentação promovida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em relação ao assunto. Segundo a Corte estadual, a Bahia era um dos cinco estados que não pagavam o benefício.

Funprev

Um dos requerimentos de urgência aprovados nesta terça causou discussão entre as bancadas de governo e oposição da Assembleia. O projeto 21.151/2015 autoriza o governo a utilizar recursos do Funprev, porém creditados em uma conta distinta, para o pagamento de benefícios previdenciários.

A maior polêmica ocorre porque o governo poderá, segundo o projeto, fazer isso sem a autorização do Conselho Previdenciário do Estado (Conprev), ao contrário do que determina a lei original, até o final de 2018.

"O governo quer um cheque em branco para usar recursos do Funprev e manobrar dentro do Estado. Votamos contra, assim como fizemos na época de Wagner", afirmou o líder da oposição, deputado Sandro Régis (DEM).

O democrata ainda acusou o governo de ser "malandro", já que na mensagem do projeto não há nenhuma referência ao Funprev ou às mudanças propostas na lei. No texto, consta apenas o outro ponto do projeto, que concede uma isenção tributária a beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida.

Líder do governo, o deputado Zé Neto (PT) disse que o projeto é uma forma de buscar recursos para a Previdência, "um dos maiores problemas do governo". "Não temos dinheiro sobrando para a Previdência. É melhor um cheque em branco do que um cheque sem fundo, que foi o que eles (oposição) nos deixaram, com o Funprev zerado", rebateu o petista.

Segundo a lei original, tais recursos ficariam em conta diferente, para capitalização, e só seriam usados caso houvesse autorização prévia do Conpre, o que foi modificado no governo Wagner.

