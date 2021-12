Ajuste fiscal não vai prejudicar o crescimento do país, diz ministro

O secretário-geral da presidência da República, ministro Miguel Rossetto, afirmou nesta sexta-feira, 22, que o ajuste fiscal proposto pelo governo Dilma não vai interferir no crescimento da economia no país, ocorrido nos últimos anos.

Sobre o corte no orçamento de R$ 69,9 bilhões anunciado ontem pelo governo federal, Rossetto disse: "Estamos discutindo a longo prazo. Os eventuais ajustes realizados em semestres, em alguns anos, não afetam a trajetória vitoriosa de investimento e de crescimento ocorrida no Brasil nos últimos anos" (leia mais sobre o tema na página B4),

O ministro Rossetto, o governador Rui Costa e a senadora Lídice da Mata (PSB) participaram nesta sexta, em Salvador, da primeira edição do Fórum Participa Brasil para debater a construção do Plano Plurianual 2016-2019, com previsão da aplicação de recursos de R$ 5 trilhões. O encontro iniciou as seis etapas regionais do fórum e até 11 de junho será realizado em outras cinco capitais.

O ministro evitou falar sobre cortes na educação, quando respondeu ao questionamento sobre o déficit anunciado esta semana pelo reitor da Ufba, João Carlos Salles Pires da Silva.

Rossetto preferiu destacar que no governo petista a Bahia saiu da situação de contar apenas com uma universidade federal para dispor de seis universidades públicas federais.

Segurança

O governador Rui Costa apontou a necessidade de incluir no PPA o plano nacional de segurança pública, problema que afeta todo o país. Ele também defendeu que o critério para investimento federal seja o percentual da população de cada região, como o Nordeste que concentra 28% dos brasileiros. A etapa de Salvador reuniu participantes da Bahia, Sergipe, Alagoas e Recife. O evento atraiu representantes de conselhos, movimentos sociais, entidades da sociedade civil e sindicais. Agroecologia, economia solidária, desenvolvimento sustentável, inclusão digital, segurança pública, direitos da juventude e do idoso foram debatidos no fórum.

