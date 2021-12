"Ainda vou analisar meu apoio, mas o partido bateu o martelo com Rui Costa", diz Sidninho

Reeleito em Salvador pelo PODEMOS com 6.997 Votos, o vereador Sidney Campos, ou Sidninho, comentou na manhã desta quarta-feira, 6, que a saída do partido da oposição à Prefeitura na Câmara é algo que ainda está sendo analisado e que, independente de sua escolha particular, o partido optou por apoiar a base do governador Rui Costa.

"Esta decisão será tomada nos próximos 30 ou 40 dias. Pois existe a simpatia com o governador Rui Costa. Mas ocorre um momento delicado de ouvir nossos eleitores, porque o prefeito Bruno Reis foi votado em ampla maioria e este contraditório tem que ser analisado", pontua Sidninho durante entrevista na manhã desta quarta-feira, 5, para o 'Isso é Bahia', na rádio A TARDE FM.

Que complementa: "Hoje tem que se dar um voto de confiança para Bruno Reis. Ainda vou analisar meio apoio, mas o partido já bateu o martelo e não sai da base do governador".

Comissão de orçamento

Sidninho também é vice-presidente da Comissão de Orçamento e Finanças na Câmara Municipal. Para ele, os oito anos da gestão de ACM Neto da Prefeitura teve "um resultado financeiro positivo para os cofres do município".

Além disso, o vereador também comentou, ainda durante a entrevista para o 'Isso é Bahia', que a comissão vai continuar nos próximos quatro anos de forma "atuante e ativa".

