"Ainda não tomamos as decisões pertinentes", afirma Geraldo Junior sobre candidatura

Em entrevista nesta sexta-feira, 10, o pré-candidato a prefeito de Salvador, Bruno Reis (DEM), afirmou que “Geraldo Júnior está mais inclinado para ser vereador. Senti isso brotando do coração dele, disse".

Com relação a essas declarações, o presidente da Câmara Municipal de Salvador, Geraldo Junior (MDB), negou que o "martelo esteja batido".

“Sou um aliado e tenho demonstrado isso reiteradamente de primeira e de todas as horas do prefeito ACM Neto e do vice-prefeito, Bruno Reis. Inclusive são dois grandes amigos na minha trajetória política. Entretanto, eu e meus aliados não tomamos as decisões que julgamos pertinentes sobre esse assunto”, afirmou.

Segundo ele, não está decidido se vai se candidatar a vaga como vice na majoritária ou vai para a reeleição. “Sim, há possibilidade de eu abrir mão da pré-candidatura a vice-prefeito para os Republicanos, que é um partido muito importante na marco de alianças do grupo liderado pelo prefeito ACM Neto, mas essas decisões eu tomo com muito diálogo e discussão, respeitando todos players e lideranças políticas, para assim me posicionar sobre o futuro imediato da nossa exitosa trajetória política”, frisou.

"Estou numa posição de liderança de um bloco partidário com quatro legendas e minhas decisões perpassam por estes partidos", avaliou, referindo-se ao bloco MDB-Solidariedade-PTB-PSC.

Ele também frisou que sempre tem usado a frase "deixa o coração falar". Entretanto, Bruno Reis não estaria autorizado a falar em seu nome. "Caso essa frase de definição da minha pré-candidatura fosse do meu conselheiro político, o ex-prefeito de Salvador, e radialista Mário Kértesz, aí seria diferente", finalizou.

