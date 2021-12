Agenda criada por Renan e Cunha afasta políticos do Dois de Julho

O ritmo frenético de votações que os presidentes do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), e da Câmara do Deputados, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), estão imprimindo no Congresso, esta semana, vai impedir que um bom número de deputados e senadores da bancada baiana participe das comemorações pela Independência da Bahia, amanhã.

Não virão à festa cívica do Dois de Julho, os senadores Otto Alencar (PSD) e Walter Pinheiro (PT), os deputados tucanos Jutahy Magalhães Jr., Antonio Imbassahy e João Gualberto, e parte da bancada petista na Câmara dos Deputados.

O deputado federal Lúcio Vieira Lima (PMDB) ficará em Brasília para garantir quórum na votação de propostas polêmicas, como o projeto de redução da maioridade penal, cuja votação estava prevista para ocorrer na madrugada de hoje. Por questão de doença na família, o ex-ministro Geddel Vieira Lima, presidente da sigla no Estado, também não participará do cortejo.

Mesmo com a ausência desses políticos, os partidos e representantes dos movimentos sociais, além do governador Rui Costa (PT) e do prefeito de Salvador ACM Neto (DEM) - as duas principais lideranças políticas na Bahia - estarão cedo na Lapinha para defender suas bandeiras e homenagear os heróis baianos que lutaram contra o jugo das forças portuguesas.

Motivação que tem tudo a ver com o momento em que o País vive, quando se tenta combater a corrupção e defender a democracia, a economia e os ganhos sociais.

É com esta bandeira, que o Partido dos Trabalhadores - principal alvo da Operação Lava Jato - percorrerá as velhas ruas do Centro Histórico de Salvador.

Desgastado junto à população, por conta da crise econômica e dos desmandos na Petrobras, o PT fará o cortejo ao lado de representantes do movimento social, como a CUT, UNE, MST, LGBT, Sem Teto. dentre outros.

"Vamos reafirmar o nosso compromisso com a democracia e as politica sociais", disse o presidente estadual do PT, Everaldo Anunciação, garantindo não temer manifestações contrárias ao partido e ao governo.

O Psol vai defender, segundo o presidente Marcos Mendes, uma indenização às famílias que tiveram perda de parentes durante as enchentes de Salvador, nos dois últimos meses.

A senadora Lídice da Mata (PSB) estará ao lado dos deputados Bebeto Galvão (federal) e Fabíola Mansur (estadual) e do vereador Sílvio Humberto reafirmando as políticas de defesa da mulher, da educação e de combate á violência contra jovens e negros.

Presidente estadual do PCdoB, o deputado federal Daniel Almeida informou que o partido caminhará com os movimentos sociais defendendo a economia, a retomada do desenvolvimento e do emprego.

Partido da base que defende candidatura própria em 2016, Almeida disse que não se intimidará com eventuais vaias, porque a sigla não está envolvida nos casos de corrupção investigados.

