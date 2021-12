Agência vendia dados de eleitores para candidatos em 2018, aponta investigação

No período eleitoral de 2018, a empresa marketing Yacows comercializava em um site números de telefone relacionados com CPFs, títulos eleitorais, localizações geográficas e vários outros dados de milhões de pessoas a candidatos políticos. A comercialização ilegal seria destinada para disparos de mensagens no Whatsapp.

A Yacows usava o site na plataforma Bulk Services e de acordo com a Folha de S. Paulo, a empresa usava mensagens chamativas como “240 milhões de linhas de celular com perfil atrelado”, “100 milhões de títulos de eleitores”, “cruzamento de dados cadastrais com eleitorais”, campanhas segmentadas por zona eleitoral” e “Dados geo-referenciados: Por estado, cidade e bairros”.

O whatsapp bloqueia os números que enviam uma grande quantidade de mensagens para vários outros contatos, com isso, com a grande quantidade de cadastros era possível substituir as ações e continuar o processo, os principais alvos eram CPF's de idosos.

A reportagem procurou os sócios da empresa Yacows, Lindolfo Alves e sua irmã, Flavia, porém não conseguiram obter resposta.

