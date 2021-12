Agência aponta quatro declarações falsas de Temer em entrevista

O presidente Michel Temer (PMDB) errou ao menos quatro vezes durante entrevista ao jornal "Folha de S. Paulo", de acordo com a Agência Lupa, especializada em checar a veracidade de informações no Brasil.

>> Confira as informações apontadas como falsas

Quando [Joesley Batista] tentou muitas vezes falar comigo, achei que fosse por questão da [Operação] Carne Fraca Quando [Joesley Batista] tentou muitas vezes falar comigo, achei que fosse por questão da [Operação] Carne Fraca

A agência aponta que essa declaração de Temer não é verdadeira, já que a operação, realizada pela Polícia Federal para investigar fraudes na fiscalização de carnes, só foi deflagrada em 17 de março deste ano, 10 dias após a reunião entre o presidente e o dono da JBS Joesley Batista. O Planalto reconheceu, por meio de nota, que Temer "se enganou".

Daí ele [Joesley] me disse que tinha contato com [o ex-ministro] Geddel. Falou do Rodrigo [Rocha Loures], e eu falei 'Fale com o Rodrigo quando quiser, para não falar toda hora comigo' Daí ele [Joesley] me disse que tinha contato com [o ex-ministro] Geddel. Falou do Rodrigo [Rocha Loures], e eu falei 'Fale com o Rodrigo quando quiser, para não falar toda hora comigo'

A agência aponta que essa informação também não procede, já que quem menciona o nome do deputado Rodrigo Rocha Loures (PMDB), na gravação feita por Joesley, é o próprio Temer e não o empresário. Joesley pediu instruções de quem poderia procurar para não incomodar o presidente e Temer teria indicado Rodrigo.

O peemedebista ainda teria dito que o deputado era da sua "mais estrita confiança". Esse trecho da conversa consta na petição enviada pela Procuradoria Geral da República (PGR) para o Supremo Tribunal Federal (STF).

Não é ilegal [deixar de registrar um compromisso na agenda] Não é ilegal [deixar de registrar um compromisso na agenda]

Essa declaração está incorreta, já que a lei 12.813/13 determina que o presidente é obrigado a "divulgar, diariamente, por meio da rede mundial de computadores (internet), sua agenda de compromissos públicos".

O PSB eu não perdi agora, foi antes, em razão da Previdência O PSB eu não perdi agora, foi antes, em razão da Previdência

Temer errou ao argumentar que o PSB já tinha deixado o governo. O partido até foi contrário, em abril, as reformas trabalhistas e previndenciárias propostas pelo peemedebista. A legenda, no entanto, continuava na base do governo. Portanto, a saída oficial só ocorreu no último sábado, 20, após as revelações feitas pelo dono da JBS.

Além de apontar informações falsas na entrevista do presidente, a agência também indicou algumas informações contraditórias, como quando Temer diz que não sabia que Joesley era investigado, sendo que ele era alvo de operações da Polícia Federal desde julho de 2016.

A agência também desconfia da veracidade da afirmação do presidente de que sua relação com o deputado Rodrigo Rocha Loures era apenas institucional. A Lupa ressalta que Rocha Loures foi assessor direto de Temer em duas ocasiões nos últimos dois anos, que chegou a gravar um depoimento para a campanha do deputado, elogiando o trabalho deste em seu gabinete. Temer também teria dito para Joesley, conforme conversa gravada, que Rocha Loures era de sua "mais estrita confiança".

