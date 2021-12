Afastamento de Cunha facilita articulação de Temer,diz Neto

O prefeito ACM Neto (DEM) disse, na manhã desta quinta-feira, 5, durante inauguração de obras no Subúrbio, que o afastamento do presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB) deve facilitar a articulação política do novo governo. Neto disse que, politicamente, a permanência de Cunha na presidência ficaria insustentável no momento em que ele está prestes a entrar na linha sucessória da presidência da República num eventual governo de Michel Temer (PMDB), caso o Senado aprove o pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff (PT).



Para o prefeito, o afastamento de Cunha era inevitável. "Eu penso, inclusive, que esse afastamento vai ajudar Michel Temer e ao próximo governo, porque tira essa pressão em torno do que poderia ou não acontecer quando o presidente deixasse o país. E eu diria que permite a construção de uma articulação política mais arejada com a Câmara e com o Congresso Nacional", disse o prefeito.



Neto disse, ainda, que o afastamento de Cunha era esperado: "Só quem não enxergou isso foi o próprio Cunha. Para mim estava muito claro, principalmente depois da aprovação do processo de impeachment pela Câmara e da iminente aprovação no Senado, que o presidente da Câmara não tinha condições de se posicionar na linha sucessória da presidência da República".

