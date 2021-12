Aeroclube: problema em busca de solução

O Aeroclube Plaza Show, que já foi um dos principais centros de lazer de Salvador, hoje representa um símbolo de abandono e vergonha para a cidade. Enrolado em disputas judiciais e acusações de diferentes agentes públicos e privados, a área de 28 mil metros quadrados na Boca do Rio espera por uma solução para deixar de ser um local de assaltos, prostituição e tráfico de drogas.

Inaugurado em 1999, com 140 lojas, tinha a proposta de ser o primeiro shopping a céu aberto de Salvador e de se tornar um dos pontos turísticos da capital. Nos primeiros anos, o local conseguiu de fato ser um point de lazer e efervescência no estilo de centros comerciais de Miami Beach. O espaço abrigava bares, butiques, bancos, casa de shows, restaurantes, academia e salas de cinemas.

Mas veio a decadência, e o empreendimento, controlado pelo Consórcio Parques Urbanos (CPU), sofreu uma série de ações judiciais por falta de pagamento de IPTU e de aluguel à prefeitura e irregularidades na obra de ampliação do shopping.

Em 2008, um ano depois de a prefeitura perdoar uma dívida de R$ 35 milhões referente a cinco anos de inadimplência do aluguel, a Justiça acatou ação popular e embargou as obras de reforma do Aeroclube, que previa a construção de um parque público e uma passarela, ligando o bairro da Boca do Rio ao shopping.

Em 2011, as pendengas judiciais foram superadas, mas o consórcio alegou ter sofrido um prejuízo de R$ 38 milhões com as paralisações judiciais - dívida que os controladores do empreendimento comercial cobram do Poder Executivo para retomar o projeto de modernização do shopping.

