'Aécio vende imagem distorcida do País', diz Dilma na TV

Candidata à reeleição, a presidente Dilma Rousseff (PT) usou o programa eleitoral na televisão na noite deste domingo, 12, para acusar o adversário, Aécio Neves (PSDB), de vender "uma imagem distorcida do Brasil".

"O fato é que o Brasil mudou. Todos os indicadores sociais e econômicos do País melhoraram. Mudamos a vida de quem mais precisava: as crianças, os mais pobres os trabalhadores que viviam sob ameaça do desemprego e da recessão. Por mais que o meu adversário, com apoio de certa imprensa, tente vender uma imagem distorcida do Brasil, a verdade é que estamos enfrentando e superando enormes desafios", disse Dilma.

Aproveitando a data comemorativa do Dia das Crianças, Dilma destacou que o governo colocou a criança "no centro das atenções", com empenho na redução da desnutrição e da mortalidade infantil.

"Temos mais creches e escola em tempo integral. Está nascendo a primeira geração de brasileirinhos e brasileirinhas livres da fome", afirmou a presidente. "Tudo que fazemos pela criança tem o poder de melhorar o futuro de uma nação."

Uma boa parte do programa da petista foi dedicada à comparação entre os governos de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) e de Dilma (2011-2014) aos oito anos do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2002).

"Nos governos tucanos, uma lei limitou a criação de escolas técnicas e um pobre chegar à universidade era quase impossível", disse o locutor. "De lá pra cá, foram construídas 422 escolas técnicas e o número de jovens nas universidades subiu de 3,5 milhões para 7,3 milhões, mais que o dobro."

Corrupção

Em meio à novas denúncias de corrupção na Petrobras, a presidente reafirmou no programa eleitoral o compromisso com "dois grandes fundamentos morais": a igualdade para todos e o combate sem tréguas à corrupção.

"Ao contrário dos governos tucanos, não temos medo nem preguiça de fazer o que tem de ter ser feito para mudar o que é necessário", afirmou a presidente.

O programa da candidata à reeleição também botou uma criança para cantar o jingle "Coração valente" e foi encerrado com a fala de Dilma desejando um "Feliz Dia das Crianças" e um "Feliz Dia de Nossa Senhora Aparecida".

