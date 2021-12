Aécio puxa cadeira, senta e conversa para conquistar Nordeste

Provável candidato de oposição na disputa presidencial de 2014, o presidente nacional do PSDB, senador Aécio Neves (MG), desembarca em Salvador na sexta-feira, na sua quarta viagem ao Nordeste em pouco mais de 20 dias.

A estratégia da série de viagens programadas até o final do ano é divulgar o nome do tucano em todas as cinco regiões do País, especialmente no Nordeste e Centro-Oeste, onde ele é pouco conhecido do eleitorado.



No Nordeste, Aécio já foi a Pernambuco, Paraíba e Ceará e, no sábado, vai a Maceió (AL). Paralelamente aos encontros regionais, o PSDB deflagrou, na semana passada, uma série de propaganda institucional veiculada em rede nacional.



Nos spots, o senador tucano ataca pontos que considera fragilidades do atual governo, na economia, na gestão e em programas sociais. Ao final, o pré-candidato se apresenta ao eleitorado: "Eu sou Aécio Neves, vamos conversar?".

Jantar com Gualberto



A agenda do ex-governador de Minas Gerais na capital baiana, onde desembarca por volta das 14 horas, inclui uma visita ao prefeito ACM Neto, principal liderança do DEM na Bahia, cujo partido tem, historicamente, reforçado o palanque dos candidatos do PSDB à Presidência da República.



Aécio também concede entrevista à Rádio Metrópole e, à noite, participa de um jantar na residência do pré-candidato tucano ao governo da Bahia, João Gualberto Vasconcelos, ex-prefeito de Mata de São João.



O jantar vai reunir lideranças políticas do PSDB, DEM, PMDB, PPS e de outras legendas que estarão, nas eleições do próximo ano, fazendo oposição ao PT em âmbitos nacional e estadual.



No cardápio, os problemas regionais e as soluções que poderão ser contempladas no futuro programa de governo de Aécio, e as estratégias da oposição para levar a presidente Dilma Rousseff (PT) ao segundo turno das eleições.



Isso já vem sendo feito, em parte, com a "parceria informal" entre Aécio Neves, o governador de Pernambuco, Eduardo Campos (PSB), e a ex-senadora Marina Silva, que tenta lançar o partido Rede Sustentabilidade. A tática é focar a candidata do PT como adversária comum.



Oposição unida



O presidente do PSDB da Bahia, Sérgio Passos, disse que a vinda de Aécio ao Nordeste ajuda a popularizar seu nome. "É a região onde ele mais precisa crescer e onde os outros concorrentes (Dilma e Campos) são mais fortes", avalia ele.



Quanto à disputa estadual, Passos assinalou que há uma conjuntura política, local e nacional, favorável às oposições. Daí o entendimento de que o grupo no estado deva buscar a unidade em torno de um nome.



Entre os fatos que favoreceriam a oposição baiana, o tucano cita a "irreversível" candidatura de Eduardo Campos ao Planalto, que, acredita, exigirá um palanque local (liderado provavelmente pela senadora Lídice da Mata, do PSB), o que levaria à divisão da base do governador Jaques Wagner (PT) na Bahia.



Outra questão é o PMDB, maior partido de sustentação do governo Dilma que dá sinais de que poderá seguir um outro caminho em 2014. "Se isso ocorrer, será um reforço a mais ao PMDB baiano, que já faz oposição ao governo do petista Jaques Wagner".

