Aécio posta vídeo com apoio da família a sua candidatura

Com a estratégia de ganhar força nas redes sociais nesta corrida ao Palácio do Planalto, deflagrada na segunda-feira, 14, com a reativação de seu perfil no microblog Twitter, o candidato do PSDB à Presidência da República, Aécio Neves, postou nesta terça-feira, 15, no Facebook o vídeo "Aécio Neves em família", com o apoio de membros de sua família à sua candidatura. Mais cedo, por volta das 10 horas, ele agradeceu na rede de microblog os mais de sete mil seguidores que ganhou após reativar a sua conta, que já tem mais de 44 mil seguidores. Ainda nesta terça-feira, o tucano promete lançar o site oficial de campanha.

O vídeo começa com a mãe do candidato, Inês Maria, dizendo que o filho tem um respeito muito grande pelas pessoas e pela individualidade de cada um. Em outro trecho, ela diz que ele é uma pessoa conciliadora e que não tem inimigos. "Pode ter os adversários, mas não faz inimigos", complementa. Sua irmã Cláudia diz que ele tem um coração maior do que tudo. "Ele é bom, sabe uma pessoa boa?", destaca. "Ele é uma pessoa fácil de gostar, uma pessoa leve, bem-humorada e muito positiva", emenda o primo Ronaldo. A mulher de Aécio, Letícia, mãe dos gêmeos Julia e Bernardo, nascidos prematuros no dia 7 de junho, diz que ele sorri com olhos e enaltece a simplicidade dele. "Ele gosta do simples." Letícia diz também que hoje é uma mulher realizada porque encontrou em Aécio um homem de caráter.

O filmete de cerca de 3 minutos apresenta também o depoimento da filha mais velha do tucano, Gabriela, que cita as idas com o pai ao Mineirão para torcer pelo Cruzeiro, as histórias que ele contava pra ela dormir quando criança e o ensaio para a valsa dançada na festa de seus 15 anos. "É tanta história que a gente tem junto, o meu pai sempre foi tão presente", reitera Gabriela, seguida dos sobrinhos dele, que falam do companheirismo de Aécio.

O tio Tancredo Augusto, filho do falecido presidente da República Tancredo Neves, diz que "além de todos os seus atributos, ele teve a sorte de ter a escola de dois homens públicos da melhor qualidade", o avô Tancredo Neves e o pai Aécio Cunha "sinônimo de caráter e de retidão". Nos minutos finais, a irmã Andrea, que trabalhou com Aécio no governo de Minas Gerais e agora está na coordenação da campanha, diz: "A gente gosta de acreditar que nós temos o controle absoluto sobre a nossa própria vida, mas isso não é verdade. Tem algumas pessoas que têm ainda menos controle sobre o próprio destino do que outras."

Ontem, Aécio mudou a foto do seu perfil oficial no Facebook, que já conta com mais de 32 mil curtidas, e a foto de capa, que tem mais de 22 mil curtidas. Nas fotos, ele aparece sorrindo. Em todos os posts, sejam no Twitter ou no Facebook, ele usa a hashtag #MudaBrasil, que é o nome de sua coligação.

Veja o vídeo

Elizabeth Lopes e Luciana Nunes Leal | Agência Estado Aécio posta vídeo com apoio da família a sua candidatura

