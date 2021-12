Aécio: núcleo de governo terá "lado bom" do PMDB

O candidato do PSDB à Presidência, Aécio Neves, disse neste sábado, 18, em Porto Alegre que seu eventual governo contará com um "núcleo" formado pelo PSDB, PSB, PP e o "lado do bom" do PMDB. A declaração foi feita em uma coletiva onde o tucano estava ladeado por José Ivo Sartori, candidato do PMDB ao governo gaúcho, do deputado federal Beto Albuquerque (PSB), que foi candidato a vice Marina Silva, Ana Amélia, candidata derrotada ao governo do Estado pelo PP.

"A base do núcleo de um futuro governo está representado aqui nesta foto: PSDB, PSB, PP do Rio Grande e esse lado tão bom do PMDB, representado pelo candidato Sartori". Questionado sobre os apoios polêmicos que recebeu no 2º turno, como do deputado Marcos Feliciano, Pastor Everaldo e Levy Fidelix, que praticou homofobia no debate da Record, Aécio afirmou que "outras forças apoiam por exclusão". "Fiquei sabendo do apoio do Levy Fidelix pelos jornais", afirmou. (Pedro Venceslau)

adblock ativo