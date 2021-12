Aécio Neves nega envolvimento em esquema de corrupção

Após ser citado em suposta delação premiado do senador Delcídio de Amaral (PT), o senador Aécio Neves (PSDB) negou envolvimento no esquema investigado pela Operação Lava Jato. De acordo com o jornal 'Globo', Delcídio teria dito que o tucano atuou em uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI). Não foram divulgadas mais informações sobre essa suposta interferência de Aécio.

Nesta quarta, 9, o senador usou as redes sociais para desmentir a participação no esquema. Em vídeo, ele disse que essa é mais "uma tentativa de vincular a oposição e meu nome na Operação Lava Jato". Aécio ainda afirmou que "outras tentativas já ocorreram e foram desmascaradas, porque eram falsas".

O tucano acusa o PT e aliados de estarem envolvidos no esquema, que, de acordo com ele, não teria participação de políticos da oposição. Aécio aproveitou o vídeo para convocar a população para um protesto contra a presidente Dilma Rousseff, agendado para acontecer neste domingo, 13, em diversas capitais.

Reportagem de hoje diz que nome do senador Aécio teria sido citado na delação do Delcídio. Veja o que diz Aéciohttps://t.co/yoes9mZtcA — Aécio Neves (@AecioNeves) 9 março 2016

