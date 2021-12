Aécio Neves cedeu avião de Minas para artistas e políticos

Políticos, celebridades, empresários e pessoas sem ligações com a administração pública fizeram uso de aeronaves do Estado de Minas Gerais durante o governo de Aécio Neves (2003-2010). A informação, segundo a Folha de S. Paulo, consta nos registros do Gabinete Militar do Estado.

De acordo com a publicação, a realização das viagens não está de acordo com a legislação que desde 2005 regula o uso das aeronaves oficiais do estado, conforme decreto e resolução assinados por Aécio.

Procurado, por meio de sua assessoria, o atual senador afirma que a legislação estabelece apenas diretrizes. Além disso, ele garante que os voos foram regulares e atenderam a interesses de Minas.

Ainda de acordo com a assessoria, Aécio determinou que todos os registros de voos trouxessem os nomes dos passageiros, como forma de assegurar transparência.

Entre os nomes que aparecem nos registros estão o do apresentador Luciano Huck, dos cantores Sandy e Júnior, dos atores Milton Gonçalves e José Wilker (morto em 2014), do ex-executivo da Rede Globo José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, do então presidente do grupo Abril, Roberto Civita (morto em 2013) e sua mulher, Maria Antônia, além de Ricardo Teixeira, ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Luciano Huck e a dupla Sandy e Júnior na gravação de programa em Minas (Foto: Divulgação)

