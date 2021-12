Aécio diz que vai fiscalizar ações do governo Dilma

Depois de ser derrotado no segundo turno das eleições presidenciais do último domingo, 26, o senador Aécio Neves (PSDB-MG) divulgou um vídeo nas redes sociais dizendo que tem recebido centenas de milhares de manifestações de todo o Brasil, a maioria delas de enorme tristeza pela resultado das eleições, que deu à presidente Dilma Rousseff (PT) o segundo mandato consecutivo. E argumentou que disputou uma eleição desigual, "com o outro lado usando a máquina pública, a infâmia e a mentira."

Depois das críticas, o tucano disse que aconteceu algo extraordinário neste pleito. "O Brasil acordando e as pessoas indo para as ruas para serem protagonistas da construção do seu próprio destino e esta é a maior força que temos hoje, a união para fiscalizar as ações deste governo e cobrar os resultados", disse, emendando que os seus eleitores podem ficar tranquilos porque ele estará "vigilante e atento" para que cada compromisso de campanha de Dilma seja cumprido. "Senão, será denunciado", reiterou.

No final, agradeceu os votos que recebeu e citou o falecido governador Eduardo Campos: "Não vamos desistir do Brasil" e o seu avô, o ex-presidente Tancredo Neves: "Não vamos nos dispersar." E disse que a força das urnas da oposição nesta campanha é a que vai fazer o Brasil mudar.







adblock ativo