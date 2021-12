Aécio diz que perdeu em 2014 para 'organização criminosa'

Em ritmo de campanha antecipada, o senador Aécio Neves (PSDB-MG), candidato derrotado na eleição presidencial do ano passado, e o prefeito ACM Neto (DEM) transformaram o evento "Caminhos para a região Nordeste", organizado pelo Instituto Teotônio Vilela, nesta sexta-feira, 6, no Hotel Fiesta, num palanque político, desferindo ataques à presidente Dilma Rousseff e ao PT.

Aécio chamou Dilma de "irresponsável" por não ter adotado medidas para combater a crise econômica já em 2014 e repetiu que perdeu a eleição não para uma coligação de partidos comandada pelos petistas, mas para uma "organização criminosa".

O prefeito Neto, que chegou a ajudar a aprovação de medidas do ajuste do Palácio do Planalto acreditando na promessa de Dilma de liberar recursos para o sistema BRT, também foi contundente: "O PT está no centro de todos esses escândalos de Brasília".

Falando aos jornalistas, Aécio procurou desfazer a imagem que o PSDB integra suposto acordo entre os partidos políticos para salvar o mandato do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, evitar o processo de impeachment de Dilma e a convocação de pessoas próximas do ex-presidente Lula para as comissões parlamentares de inquérito no Congresso.

"Fala-se muito em entendimento. Quero deixar claro: o PSDB não votou no presidente da Câmara, mas, a partir do momento em que ele ofereceu espaço para que nós pudéssemos exercer, à luz do dia, nossas funções da oposição como nas comissões, aceitamos. As denúncias contra ele são extremamente graves e nós vamos votar com as provas seja na comissão seja no plenário", disse.

Sem acordo e obras

Sobre a rejeição, por unanimidade da CPI da Carf, da convocação do filho de Lula, Luís Cláudio, Aécio sustentou que o PSDB não participou de acordo. "Não tínhamos menor razão para isso (salvar o filho de Lula). Na CPI da Carf a oposição tem dois parlamentares em doze. Os que votaram foram os membros do governo. Quem propôs a convocação foi o senador do PSDB que preside a comissão (que não vota)".

O tucano admitiu que o evento desta sexta foi o início de uma caminhada pelo Nordeste, onde o partido teve sua pior derrota na eleição presidencial. Ele sustentou que o quadro mudou. Disse não existir mais "feudos do PT" em nenhum lugar do Brasil após as "mentiras de Dilma".

"O governo mentiu lá (na campanha) e continua mentindo aqui. Nos debates com a presidente eu cobrava: a senhora confia no tesoureiro do seu partido (João Vaccari), que naquela época ocupava cargo importante numa empresa importante a Itaipu Nacional, e ela, pelo silêncio, concordava. Ele (Vaccari) hoje se encontra preso".

Durante o seminário Caminhos para o Nordeste, que atraiu cerca de mil pessoas, o prefeito ACM Neto também disse que Dilma mentiu: "(Ela) infelizmente faltou com a verdade com o Brasil, com a Bahia e com Salvador. (...) Solenemente, a presidente veio à nossa cidade em 2013 e anunciou que liberaria recursos para a construção do BRT. Fizemos um esforço enorme por quase três anos, mas sequer resposta do governo federal teve. Recentemente, a presidente foi indagada e deu resposta vaga, sem assumir qualquer compromisso. Onde então as creches da tal Pátria Educadora? Aqui prometeram 41. Sabe quantas liberaram? Zero".

adblock ativo