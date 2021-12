Aécio debate crise política em evento na capital nesta sexta

O tucanato reúne-se na manhã desta sexta-feira, 6, no Fiesta Convention Center, em Salvador, para debater segurança pública e também o momento de crise política e econômica que assola o país. A estrela do evento deve ser o senador mineiro Aécio Neves, presidente nacional do PSDB, alavancado a principal nome da oposição após as eleições de 2014.

"A presença do Aécio remete para esta dimensão política. Mas o objetivo é discutir os problemas do Brasil e apresentar soluções", disse o deputado federal Antônio Imbassahy (PSDB-BA). Aécio será acompanhado também pelo prefeito de Salvador ACM Neto (DEM), seu principal cabo eleitoral no estado nas últimas eleições.

Imbassahy diz que o evento batizado como "Caminhos para a Região Nordeste" segue uma linha de estudos e debates promovidos pelo Instituto Teotônio Vilela, ligado à sigla. "No Rio de Janeiro, discutimos questões de energia; em Brasília, economia", exemplificou o tucano baiano.

Oposição

Imbassahy ressaltou que o partido mantém-se firme na oposição e disse discordar de algumas críticas de eleitores do senador mineiro, que cobravam dele ação mais incisiva. "Aécio tem sido muito atuante no Senado", defendeu.

Além de Aécio, palestrarão o sociólogo Cláudio Beato, da UFMG, e Carlos Alberto da Costa Gomes, doutor em Ciências Militares.

