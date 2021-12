Aécio dá um pulo no Carnaval de Salvador

O senador e pré-candidato à Presidência da República, Aécio Neves (PSDB), é uma das presenças confirmadas no Carnaval de Salvador. Cumprindo uma série de viagens pelo Nordeste, Aécio vem aproveitar a festa de grande concentração popular para divulgar seu nome entre os eleitores.

O presidenciável mineiro chega nesta sexta-feira, 28, por volta das 15 horas, e será recebido no camarote oficial da prefeitura, no Campo Grande, pelo prefeito ACM Neto - principal liderança do DEM na Bahia e responsável pela montagem do palanque do tucano no estado.

No domingo, o senador esteve em Maceió, onde cumprimentou foliões no desfile em comemoração aos 15 anos do bloco carnavalesco Pinto da Madrugada e recebeu apoio do prefeito Rui Palmeira e do governador de Alagoas, Teotônio Vilela, ambos do PSDB.

Domingo, o tucano estará no camarote da prefeitura do Rio de Janeiro, na Marquês de Sapucaí, a convite do prefeito Eduardo Paes (PMDB).

Impasse na oposição

Na capital baiana, Aécio Neves, que também deverá conferir, à noite, o Carnaval do circuito Dodô (Barra/Ondina), aproveita para checar de perto a quantas andam os entendimentos entre o ex-ministro Geddel Vieira Lima (PMDB) e o ex-governador Paulo Souto (DEM).

Os dois desejam encabeçar a chapa da oposição, formada pelo DEM, PSDB e PMDB, na disputa pelo governo do estado em outubro.

O ex-prefeito de Mata de São João, João Gualberto Vasconcelos (PSDB), que deseja ser indicado para a vaga de vice na chapa, diz que a pauta de Aécio é apenas Carnaval.

O prefeito ACM Neto vai no mesmo batuque. "É Carnaval. Está proibido falar de política e sucessão estadual", disse o prefeito, que hoje à noite entrega as chaves da cidade ao Rei Momo, abrindo oficialmente o Carnaval de 2014.

ACM Neto afirma que as conversas com Souto e Geddel estão avançando para solucionar o impasse e que ainda no mês de março a chapa completa da oposição deve ser anunciada.

A informação de bastidor é que Paulo Souto teria a preferência de tucanos e democratas para disputar a sucessão do governador Jaques Wagner, que apoia a pré-candidatura do secretário da Casa Civil, Rui Costa (PT).

Vitrine

O Carnaval também servirá de vitrine para os candidatos ao governo da Bahia. Rui Costa (PT), Lídice de Mata (PSB), Geddel Vieira Lima (PMDB) e Paulo Souto (DEM) vão, cada um no seu ritmo, desfilar na avenida.

O petista acompanha, amanhã, às 20 horas, o Olodum; no sábado participa, ao lado do governador Jaques Wagner (PT), da saída do Ilê Ayê, no Curuzu, às 21 horas; e no domingo, a partir do meio dia, estará no camarote oficial do Governo da Bahia, no Campo Grande.

A senadora Lídice, que nesta quarta, 26, já esteve na festa do Clube Fantoches, vai ao Ilê no sábado, e, no domingo pela manhã, comparece ao carnaval de Amaralina e, à noite, ao Pelourinho. Também participa da Mudança do Garcia, na segunda-feira.

Folião assumido, o ex-ministro Geddel vai sair no Chiclete e em vários blocos. "Estarei no camarote da prefeitura no Campo Grande, vou à Barra, no Expresso 2222 e no camarote da Contigo", disse.

O ex-governador Paulo Souto estará ao lado de ACM Neto e Aécio Neves no camarote do Campo Grande. Também vai dar uma circulada em camarotes, "mas nada de política", avisou ele.

