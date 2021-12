Aécio afirma que campanha de rua só depois da Copa

O candidato a presidente e senador Aécio Neves (PSDB) disse nesta segunda-feira, 7, após a primeira reunião com a coordenação de campanha, em São Paulo, que as ações de rua começarão, efetivamente, apenas após a Copa do Mundo. "Depois da Copa, as pessoas vão estar mais conectadas na eleição. A partir da semana seguinte é que as pessoas vão estar efetivamente acompanhando", disse.

Perguntado sobre a possibilidade de assistir à semifinal entre Brasil e Alemanha nesta terça-feira, 8, em Belo Horizonte, no Estádio Governador Magalhães Pinto, o Mineirão, Aécio fez mistério. "Não decidi ainda (se vou ao jogo). Por enquanto, estou em São Paulo." Assessores dele dizem, porém, que Aécio embarca nesta segunda para a capital de Minas Gerais, mas que não deve assistir à partida no estádio.

O candidato do PSDB a presidente tem dois compromissos agendados nesta semana, na quinta-feira, 10. Pela manhã, vai a Vitória para participar de um ato político ao lado do candidato a governador do Espírito Santo Paulo Hartung (PMDB). À tarde, vai a Queimados, no Grande Rio, onde participa de uma plenária com o grupo apelidado de "Aezão" - que reúne apoiadores de Aécio e do governador Luiz Fernando Pezão (PMDB), candidato reeleição.

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que foi um dos principais incentivadores da campanha do candidato do PSDB, apareceu de surpresa na reunião da coordenação. Pela manhã, Fernando Henrique havia dito que falaria com Aécio no horário do almoço, mas que não participaria do encontro tarde.

"FHC vai desempenhar o papel que ele quiser na campanha. Ele veio aqui num gesto simbólico, de surpresa. Vai estar sempre ao meu lado como conselheiro", disse Aécio. O ex-presidente saiu sem dar declarações.

