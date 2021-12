Advogados da direita enviam ações internacionais em protesto contra o STF

Um grupo de advogados da direita iniciaram uma ação internacional contra o Supremo Tribunal Federal (STF). Nomeada como "maior ação do mundo", eles argumentam contra supostas ações patrocinadas pelo STF que entendem como violação dos direitos humanos no Brasil.

Iniciada em 30 de junho, a ação reúne 7 mil profissionais e teve iniciativa o Movimento Advogados do Brasil (MAB). De acordo com a Folha de S. Paulo, eles pretendem enviar petições para mais de 100 representantes dos países no mundo, para denunciar "ações praticas pelo STF".

A Organização dos Estados Americanos (OEA), o Tribunal de Haia, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, e a Organização das Nações Unidas (ONU) e órgãos jurídicos internacionais são um dos destinatários. Eles apontam o inquérito da fake news aberto pela Corte como principal. Eles argumentam que a ação visa ativistas digitais e empresários apoiadores de Jair Bolsonaro.

Além disso, eles pontuam que não querem ser confundidos com apoiadores do presidente, que pedem interferência militar e o fechamento do STF.

“Reconhecemos a importância indiscutível, não só da existência, mas também da manutenção e proteção de uma Suprema Corte e dos Poderes Legislativo e Executivo. […] Portanto, jamais discutiremos ou incentivaremos qualquer medida tendente ao fechamento destes órgãos, que são necessários a própria existência do Estado”, argumentam.

