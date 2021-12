Advogado do clã Bolsonaro nega ter falado com Fabrício Queiroz

O advogado da família Bolsonaro, Fredercik Wasseff, proprietário do escritório em Atibaia (SP) onde o ex-assessor de Flávio Boslonaro (Republicanos-RJ), Fabrício Queiroz foi preso na quinta-feira, 18, diz ser vítima de uma armação para incriminar o Presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), de quem é amigo.

À “Folha de S. Paulo”, em sua primeira manifestação após a prisão de Queiroz, Wasseff negou que tenha telefonado, trocado mensagens ou abrigado Queiroz e que tenha mantido contato com sua família. Ele ainda renegou o apelido de “Anjo” dado pela família do presidente e que deu nome à operação desta semana do Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ). Policial militar aposentado, Fabrício Queiroz foi preso em Atibaia, no interior de São Paulo.

O mandado de prisão foi expedido pela Justiça do Rio de Janeiro. Queiroz estava em um imóvel de Wassef, figura constante no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência, e em eventos no Palácio do Planalto. Wassef disse, ainda, que seu escritório em Atibaia estava em obras e que plantaram um malote lá, em uma referência a policiais civis de São Paulo que coordenaram a prisão de Queiroz. Frederick Wassef tem pelo menos nove procurações para advogar em nome do clã Bolsonaro: três de Bolsonaro, três de Flávio e outras três assinadas pelo vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ).

adblock ativo