Advogado diz que blogueiro bolsonarista Zé Trovão não se entregará até o dia 7 de setembro

O blogueiro bolsonarista Zé Trovão, batizado como Marcos Antônio Pereira Gomes, está sendo procurado pela Polícia Federal após mandado de prisão expedido pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), no âmbito do inquérito dos atos antidemocráticos.

O advogado do caminhoneiro catarinense, Levi de Andrade, afirmou em entrevista para revista Veja que o seu cliente não irá se entregar antes dos atos marcados para o dia 7 de setembro.

"Tentaram silenciar 10 líderes, mas se esqueceram que existem 10 mil líderes que vão às ruas no feriado da Independência. A decretação da prisão vai insuflar ainda mais os manifestantes”, disse Andrade.

Além de Zé Trovão, um mandado foi expedido para a prisão do blogueiro bolsonarista Wellington Macedo, que foi preso na última sexta, 3. A ação investiga ainda o cantor Sérgio Reis e o deputado federal Otoni de Paula (PSC-RJ)

