Adiada para terça a votação sobre o distritão e fundo de campanhas

Temas polêmicos da Reforma da Política, como fundos para campanhas e o sistema do chamado distritão serão votados como destaques no Plenário da Câmara apenas na terça-feira que vem, dia 22. A sessão para votação do texto base da PEC deve começar às 16 horas, caso atinja o quórum simples de 308 parlamentares.

Efraim Filho, líder do DEM na Câmara, aponta o sistema eleitoral apelidado de distritão e o financiamento de campanhas como “pontos divergentes” da reforma e defende o tempo extra antes de entrar em votação. “Hoje vamos votar o texto principal e deixar os desta ques para terça-feira, para que as bancadas possam amadurecer a posição”.

Para o deputado, a votação deve, sim, ser iniciada com quórum em plenário. “A pior resposta hoje à sociedade é a inércia, a omissão. É preciso avançar com prazos”, lembra Filho sobre a necessidade de definir as mudanças na lei eleitoral até 7 de outubro, ou seja, um ano das eleições de 2018.

