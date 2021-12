Acordos de leniência só com aval do TCU, diz Valdir Simão

O ministro chefe da Controladoria-Geral da União (CGU), Valdir Simão, disse que a continuação das negociações com as empresas interessadas em fazer acordo de leniência com o órgão depende do Tribunal de Contas da União (TCU). "Essa é uma fase nova, o acordo de leniência é um instrumento novo que causa, certamente, insegurança. O Tribunal de Contas da União tomou uma medida de avaliar cada passo e a CGU vê isso de forma bastante positiva", disse, informando estar aguardando uma "sinalização" do Tribunal para a Controladoria retomar as negociações. "O que defendemos é que esses acordos, antes de serem assinados sejam submetidos aos órgãos de controle como o TCU e também que possa receber a opinião do próprio Ministério Público". Simão deu essas declarações na manhã dessa quarta, 8, em Salvador, depois de proferir palestra no 1º Seminário de Controle Interno, promovido pelo Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE-BA).



Ele não tem estimativa de quanto o CGU vai recuperar das empresas envolvidas em desvios que devem tentar o acordo de leniência. "Não avançamos em negociação com nenhuma delas", disse. Em relação à empresa holandesa SBM, que admitiu ter pago propina à Petrobras para obter contratos no Brasil e na África e que, segundo o jornal Folha de São Paulo aceitou devolver US$ 1,7 bilhão, o ministro declarou que não poderia confirmar a cifra. Disse apenas que a CGU já tinha "algumas tratativas" com a SBM, mas elas dependem do parecer do TCU.



Sobre a posição do Ministério Público Federal que seria contra os acordos de leniência com empresas envolvidas em fraudes alegando que isso pode prejudicar as investigações, Simão minimizou o caso. "Não vejo que seja oposição. O Ministério Público tem a preocupação de que isso não tenha impacto nas investigações criminais. O que a CGU faz é uma punição administrativa às pessoas jurídicas. Temos que trabalhar conjuntamente. Sempre estivemos á disposição do MP para trabalhar e vamos continuar à disposição deles. Mas é fundamental que a gente observe que o tempo na fase administrativa é muito mais rápido que na fase judicial. Essas empresas que estão sendo responsabilizados, havendo provas de que cometeram atos lesivos, elas podem se declarar inidôneas e depois disso não há mais possibilidade de recuperação (de recursos) através de acordo de leniência".

